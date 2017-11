Inbreker springt van eerste verdieping van woning in Hoogerheide

Video Vrolijke hempjes maken operatie voor kinderen al wat minder eng

9 november BERGEN OP ZOOM - Daar waren ze dan donderdag, de kersverse leden van de Kinder Advies Raad (KAR) in het Bravis ziekenhuis met hun eerste concrete plan: of de blauwe en vooral oersaaie operatiehempjes voor kinderen niet opgeleukt kunnen worden met tekeningen of andere decoraties.