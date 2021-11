Inbraak in schuurtje Ossendrecht, politie houdt duo aan dat mogelijk bij 35 schuurtjes toesloeg

DINTELOORD/OSSENDRECHT - Twee mannen zijn woensdag aangehouden nadat ze op heterdaad betrapt werden tijdens een inbraak in een schuurtje in Ossendrecht. In dat gebied werden de afgelopen twee maanden zeker 35 schuurtjes opengebroken.

De twee werden rond 10.50 uur aangehouden aan de Poelsstraat, nadat een bewoner belde dat hij twee inbrekers zag. De getuige had een man op het dak van de schuur gezien, die vervolgens naar beneden sprong en de schuur in liep. Toen de bewoner ook zijn schuur in liep, kreeg hij een klap met een heggenschaar. Twee mannen gingen er uiteindelijk vandoor in een auto.

Korte tijd later zag een surveillance-eenheid van de politie dezelfde auto rijden. De bestuurder negeerde het stopteken en ging ervandoor. Niet veel later belandde de auto in een sloot langs de Heerenweg in Ossendrecht. De twee inzittenden, een 31-jarige en 32-jarige man uit Dinteloord, zijn aangehouden.

De bestuurder bleek onder invloed te zijn. De auto, met goederen en een mes, is in beslag genomen. De verdachten zijn naar het bureau gebracht en in verzekering gesteld. De recherche onderzoekt of het duo ook verantwoordelijk is voor de andere inbraken in schuurtjes in de omgeving.



