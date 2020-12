Inbraak bij bouwclubs De Leeglopers en Driekus in Bergen op Zoom: ‘we zijn alles kwijt’

Enorme braakschade

Al het gereedschap gestolen

Bij beide bouwclubs is al het elektrische gereedschap gestolen en zijn de geluidsinstallaties meegenomen. ,,Die hadden we net vorig jaar aangeschaft", zegt Van Overveld. Vorig jaar kwamen inbrekers via bc Driekus binnen en is ook bij beide bouwclubs al het gereedschap gestolen. ,,We waren net weer een beetje op peil", zegt Franken. ,,Het is troosteloos. We kunnen alle hulp gebruiken, anders weet ik niet of ons clubje het financieel wel redt.”