Inbox ontploft na online zetten oude Bergse carnavalsfilmpjes: 'Vroeger maakt emoties los'

Beelden blijven De Groot bezig houden. Nog steeds digitaliseert hij voor relaties oude filmpjes en video's. Zijn archief is onuitputtelijk, met tal van opnames die hij in 35 jaar tijd voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers maakte. Het gemeentearchief was lang een belangrijke klant. Vorig jaar stuitte De Groot in zijn beeldenparadijs al op enkele filmpjes van Vastenavend-vieringen in de stad. Optochten vooral, tot ver in het grijze verleden. De serie is ondertussen uitgebreid.