In verval geraakt kloosterpark in Huijbergen moet in oude glorie hersteld worden

HUIJBERGEN - Het kloosterpark in Huijbergen moet weer in de oude glorie hersteld worden. De gemeente Woensdrecht en de bewonersverenging van de woonwijk St. Marie gaan gezamenlijk de handen uit de mouwen steken om dit te bewerkstelligen.

Het kloosterbos met het Teresiapark. Was tot half jaren 90 een pareltje en trok altijd veel bezoekers. Ook werden er veel huwelijksfoto's gemaakt. Half jaren negentig verkochten de Broeders van Huijbergen het klooster, inclusief het kloosterbos, aan projectontwikkelaar Van Dam Invest.

Verval

Het parkachtige bos raakte vanaf dat moment in verval. In het klooster kwamen appartementen en bij het klooster werd een aantal luxe woningen gebouwd. Van Dam beloofde ook het park weer op te knappen, maar dat bleef bij een belofte.

Van Dam verkocht het bos weer terug aan de gemeente Woensdrecht maar het onderhoud was minimaal. De bewonersvereniging bekommerde zich nog wel over het parkje met de vijver en het karakteristieke bruggetje. "Twee keer per jaar gaan we in het park met een aantal bewoners aan de slag om het weer toonbaar te maken en de vijver te ontdoen val allerlei rommel", zegt Fons Vleghels van de bewonersvereniging.

"Maar we beschikken niet over de kunde en het materiaal om de vijver goed te onderhouden". Hij nam twee weken geleden contact op met de gemeente Woensdrecht met het verzoek om meer ondersteuning te krijgen bij het onderhoud van het park. "De gemeente wil bij monde van wethouder Jeffrey van Agtmaal met ons in gesprek om van het parkje weer wat fraais te maken".

Pronkstuk

Van Agtmaal vindt dat het parkachtige bos weer een pronkstuk moet worden waar wandelaars en fietsers graag vertoeven. "Het moet een soort van natuurmonument worden". Hoe het park ingericht wordt gaat hij bespreken met de bewonersvereniging.

"Eerst gaan we op zoek naar budget en of er subsidiepotjes zijn om het parkje weer op te pimpen". Van Agtmaal wil ook dat het park in de toekomst wordt opgenomen in de verschillende wandelroutes die zijn uitgezet in de regio. "Het moet net als voeger weer een bekende plek worden waar mensen voor hun rust naar toe gaan".