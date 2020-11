In Steenbergen hebben ze ‘liefde vor de leut’!

Jonge Blauwe Zusters in nieuw klooster in Breda: ‘Klussen? Dat deden we zelf, in oud habijt’

8 november BREDA - Ze heet Maria van Jesse, is 29 jaar en is een Blauwe Zuster, een non. Sinds begin deze week woont ze, voorlopig nog alleen met zuster Maria Koningin van de Vrede, in een nieuw klooster in het Bredase Begijnhof.