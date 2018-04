In slakkengang over A4 bij Bergen op Zoom: politie haalt dronkaard (42) van de weg

Slimme logistiek is nieuwe krachtmo­tor economie

28 april BREDA/ETTEN-LEUR - De logistieke sector in Nederland beleeft toptijden. Zowel in het transport als in de distributie groeit de vraag naar personeel. En de distributie automatiseert en innoveert in hoog tempo. Bewijst ook het succes van wereldwijd opererende Taks Handling Systems BV in Etten-Leur.