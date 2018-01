'In nek van mijn vader' bezorgt Bergenaren kippenvel

BERGEN OP ZOOM - De tranen rolden over de gezichten. Niet van het lachen, maar van ontroering. De dertien muzikanten bezorgden de bezoekers zondagochtend kippenvel tijdens de eerste editie van het akoestisch vastenavendconcert 'In de nek van mijn vader'.

Volledig scherm Singer songwriter vastenavend concert ‘In de nek van m’n vader’. © Tonny Presser © 2018

Geen polonaise. Geen bombastisch getoeter. Wel ingetogen en ontroerend. Recht uit het hart. Herkenbaar voor veel Bergenaren. Met 'In de nek van mijn vader' is het Krabbegat een traditie rijker.

"Het is geweldig", zegt Romano Groffen, die als een van de ruim honderd Bergenaren kaarten wist te bemachtigen voor het eerste akoestische vastenavendconcert. "Groter moet het niet worden. De Hofzaal van het Markiezenhof is het perfecte podium. Het voelt alsof je bij een speciaal clubje hoort, zo intiem."

'In de nek van mijn vader' is een initiatief van oud-Steketee Jan Slokkers, om daags na het Neuzebal dertien singer-songwriters een podium te bieden. De muzikanten, jong en oud, vertolkten met ingetogen, gevoelige liedjes hoe zij voor het eerst in aanraking kwamen met de Bergse Vastenavend.

Het concert kreeg de titel 'In de nek van mijn vader', omdat veel Krabbekes op de schouders van hun vader voor het eerst kennismaken met de leut die veel Bergenaren zo'n warm hart toedragen. Zoals Dyana Rommens en Jeroen Hendrickx. Of Jasper Witjes, die als kind zijn hart verloor aan de Vastenavend tijdens de intocht.

Tranen en kippenvel

De gevoelige teksten bezorgden de bezoekers tranen en kippenvel. "Rilling van top tot teen", zegt Brigitte Bakx in de pauze. "Wat een hoogstaand niveau. De liedjes zijn stuk voor stuk pareltjes. Soms erg herkenbaar. Dit is voor herhaling vatbaar." Stevens Bouwens hield het niet droog toen 'zijn' Sharla 'Trug nar Berrege' zong. "Een geweldig initiatief."

Ruud van Eekelen trapte de ochtend af met 'Ik zijn nie van ier', een lied over hoe je je toch Bergenaar kunt voelen, terwijl je er niet geboren bent. Jasper Witjes twijfelde geen moment toen hij door Slokkers werd benaderd deel te nemen aan het singer-songwriter concert. "De tekst rolde er zo uit. Het komt recht uit mijn hart."

Jongste deelnemer is 9

De jongste deelneemster was de 9-jarige Roos Heijlen, op klarinet ondersteund door Alet Slokkers, de dochter van Jan. Roos schreef het liedje niet zelf, maar is ontzettend vereerd dat ze mee mocht doen. "Het ging best goed. Hopelijk mag ik volgend jaar weer."

Jan Slokkers is ontroerd. Zijn ogen waterig. Hij kan de tranen nauwelijks binnenhouden. "Het is in een woord geweldig. Zo had ik het precies voorgesteld. Een klein podium met aangrijpende liedjes. Het is een totaal andere beleving van de Vastenavend. Soms moet je met iets anders kunnen komen, zonder de traditie te vergeten."