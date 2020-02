In maart duidelijkheid over Facilitair Bedrijf Bergen op Zoom

Dat meldt Guido Elzakkers, die vanuit de gemeente naar voren is geschoven, in een schrijven aan tientallen verenigingen en organisaties die op de een of andere manier gebruikmaken van dat FB. Een ding is zeker: de verhuur van materiaal, van podium tot koffietafel, is verleden tijd. De gemeente wil dat zo snel mogelijk laten doen door gespecialiseerde bedrijven .

Gebrek aan gegevens

Het ‘nieuwe’ FB concentreert zich vooral op de verhuur van opslag- en oefenruimtes, in Eventum aan de Dr Ir van Veenweg en in Blokstallen 3. Maar heeft wel een probleem erkent Elzakkers. Want door het faillissement van de stichting Facilitair Bedrijf heeft de gemeente niet de beschikking over welke organisatie nou wat huurt. De curator is nog volop bezig met de afwikkeling van dat faillissement en daarom is niet alle informatie beschikbaar, zegt Elzakkers. ,,Door het gebrek aan gegevens kunnen we u niet optimaal van dienst zijn”, laat hij de organisaties weten. ,,Dit is vervelend, vooral voor u als gebruiker.” Aan hen daarom de vraag om zo snel mogelijk een formulier in te vullen welke ruimtes ze willen gebruiken, waarom ze die nodig hebben en om hoeveel vierkante meter het gaat.