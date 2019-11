‘In Halsteren leer je makkelijk mensen kennen, al kan dat soms vervelend zijn’

Jong in...HALSTEREN - Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Jesse Bouwman uit Halsteren.

De 20-jarige Jesse Bouwman studeert aan de pabo. De ontevredenheid in het onderwijs houdt hem niet tegen. ,,De werkdruk is hoog, maar lesgeven geeft ook veel voldoening.’’

Waarom zou je in deze tijd nog leraar willen worden?

,,Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken en om ze iets te leren. Tijdens mijn stages heb ik veel plezier gehad. Ook heb ik met deze opleiding een goede baangarantie, dat is bij veel opleidingen niet het geval. Er is een dringend tekort aan leraren.’’

Ben je het eens met de redenen voor de stakingen?

Jesse Bouwman (20 jaar) Woont in Halsteren met: papa Harry, mama Claudia.

Huisdieren: hond Abi

Studeert: eerste jaar van de pabo op Avans Hogeschool in Breda

Hobby’s: trompet spelen, helpen bij het Kindervakantiespel, vastenavend, fotografie en badminton

Bijbaantje: bij de Gamma in Bergen op Zoom

Verliefd: nee ,,Tijdens mijn stages heb ik gezien hoe het erin de praktijk aan toegaat. De werkdruk is soms enorm hoog, vooral door de hoeveelheid administratie. In de loop der jaren is er door die administratie en ook door vergaderingen veel werk bij gekomen. Het salaris is niet top en het beroep heeft minder aanzien dan vroeger. Hoe dat komt, weet ik niet. Ik ben het eens met het feit dat de werkdruk te hoog is. Aan de andere kant geeft het een goed gevoel om kinderen iets te leren en ze te helpen in hun ontwikkeling.’’

Een man in het basisonderwijs. Daar zijn er relatief weinig van.

,,Nu domineren vrouwen het onderwijs. Er moeten meer mannen komen. Want jongens hebben een bepaald rolmodel nodig en hebben er soms behoefte aan om advies te krijgen van een man. Mannen en vrouwen geven anders les. Juffen halen stoeiende jongens eerder uit elkaar, mannen kijken het vaak wat langer aan, omdat ze weten dat jongens dat even nodig hebben.’’

Waarom wilde je op de foto bij Fort de Roovere?

,,Het uitzicht vanaf de toren is heel mooi. Dan zie je Halsteren en Bergen op Zoom, en de rest van West-Brabant als het goed weer is. We zitten hier elk jaar tijdens het Kindervakantiespel. Daar is het een geweldige locatie voor. Genoeg plek om de spellen uit te zetten en springkussens neer te zetten. Ik kom er graag, het is er mooi, een van de mooiste stukjes van Halsteren.’’

Valt er wat te beleven hier?

,,Ja, vooral rond carnaval. Ook de sinterklaasintocht en de braderie in september trekken veel mensen.’’

Wat vind je leuk aan Halsteren?

,,Het is compact en knus. Je leert makkelijk mensen kennen, al is dat soms wel vervelend. Dan kom je bekenden tegen, terwijl je daar even geen zin in hebt. Verder is het vooral heel gezellig.’’

Wil je hier altijd blijven wonen?

,,Ik wil graag naar Bergen op Zoom verhuizen. Daar ben ik geboren en het is er gezellig. Daar worden de leukste dingen georganiseerd, vooral vastenavend. Dat hoort bij mij. In de stad is het wat drukker en er zijn meer winkels. Halsteren heeft niet zoveel.’’