In een kerk wonen? Verhuur woningen kerk van Dinteloord in april van start

Maneges in lockdown, hoe werkt dat? ‘Blij met uitzonde­rings­po­si­tie’

15 januari BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR - Opzadelen in de stal, inschrijven wanneer je wilt komen rijden, buiten les volgen. Met allerlei aanpassingen kunnen maneges in deze tijd aangepast doorgaan. Want lockdown of niet, een paard moet voldoende beweging en verzorging krijgen.