In dit museum komt ook een historische escaperoom in de kelder

Motorrij­der scheurt met bijna 150 kilometer per uur door Ossend­recht: rijbewijs kwijt

12:49 OSSENDRECHT - Een motorrijder is zondagavond in Ossendrecht zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij zich niet aan de maximumsnelheid hield. In plaats van 80 kilometer per uur reed de bestuurder er 148. Bijna 70 kilometer per uur te hard dus.