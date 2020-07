In dit kazernegebouw worden in 2021 appartementen gemaakt

Plons! Windsurfen op de Binnen­schel­de is uitdagend: ‘Ik ben er niet al te goed in, hè?’

11:00 BERGEN OP ZOOM - Het geluid van iemand die in het water plonst, is veelvuldig te horen deze ochtend. ,,Ik ben er niet al te goed in, hè?”, zeg ik als ik weer onder mijn surfboard beland. Roel Tieges van windsurfschool Rulez stelt me gerust. Voor een beginneling gaat het prima.