In dit Bergse doolhof kom je voor confronterende oorlogsdilemma's te staan

Opslagvij­ver moeten natte voeten in Halsteren voorkomen

8 mei HALSTEREN - Bij de rotonde Tholenseweg en Jannelandseweg in Halsteren is een overstortvijver in de maak. Die is bedoeld voor tijdelijke opslag van oppervlaktewater. En moet bij zware regenval voorkomen dat Halsternaren natte voeten krijgen.