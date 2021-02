In deze groep kunnen leden informatie delen over spooklocaties en paranormale activiteiten

FacebookgroepenActief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag de groep: Geestenrijk met 7.512 leden.

Dat er meer is tussen hemel en aarde, staat voor de leden van de groep Geestenrijk als een paal boven water. Wanneer een bepaalde plek in huis, in je tuin of in de natuur je een vreemd en onbestemd gevoel geeft, dan zouden mensen dat af kunnen doen als iets onbenulligs. Maar er zijn ook mensen die ervan overtuigd zijn dat op dat ene bospad of stukje hei een entiteit rondwaart, die je iets duidelijk wil maken.

Spooklocaties in eigen woonplaats

Na een post waarin gevraagd wordt of er in de woonplaatsen van de leden ook ‘spooklocaties’ zijn, verschijnen tal van reacties. Het Sint Anna terrein in Venray, het oude slot in Heemstede en het heksenbos in Wedde zijn enkele plekken die als ‘niet pluis’ worden aangemerkt. Ook in Hoogvliet, dichtbij het Ruigeplaatbos, schijnt het roerig te zijn.

Kim Bodemeijer, een van de moderatoren van de groep, reageert hierop door te zeggen dat dit wat haar betreft juist een fijne locatie is met vriendelijke entiteiten. Bodemeijer (32) woonde in het verleden in Breda, Roosendaal en Etten-Leur en woont tegenwoordig in Rotterdam. Ze is paranormaal onderzoeker en daarnaast oprichtster van de eerste Nederlandse webshop waar mensen hun paranormaal materiaal kunnen kopen voor onderzoeken.

De Gevangenpoort

Quote Kritisch of zelfs sceptisch zijn, dat mag natuurlijk Kim Bodemeijer Wanneer ze in de regio een spookplaats aan zou moeten wijzen, noemt ze de Gevangenpoort in Bergen op Zoom. Ze vertelt verder dat de groep het laatste half jaar ‘flink gegroeid is’. Iedereen kan zich aanmelden voor de groep, mits er respect is voor de ander. ,,Kritisch of zelfs sceptisch zijn, dat mag natuurlijk”, zegt ze.

Een voorbeeld is de post van ene Ellen die – namens een vriendin – verhaalt van een fenomeen waarbij ’s nachts exact om drie uur de tv ineens aangaat. Heel even, daarna is het weer stil. Hierop volgen tips en adviezen over hoe hier mee om te gaan. Er zijn ook mensen die reageren dat er misschien onbedoeld een timer op de tv ingeschakeld is. Wat niet mag, is treiteren. Respect naar elkaar – en de entiteiten uit het hoger bewustzijn – is een voorwaarde.