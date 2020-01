In deze escaperoom in Bergen op Zoom werken baasjes samen met hun hond

BERGEN OP ZOOM - Samenwerking is het sleutelwoord in elke escaperoom, maar in deze draait het wel om een heel bijzondere vorm. In de Dog Escaperoom bij Dogs in Touch moeten de baasjes én hun viervoeters de hersenen laten kraken om een ingewikkeld raadsel op te lossen: hoe bevrijden we Simon the Husky?

Dogs in Touch is een trainingscentrum voor honden en de escaperoom is een idee van onderneemster Jacqueline van Vlimmeren. De honden worden hier niet opgesloten, zoals gebeurt in de escaperoom voor mensen. ,,Dat zou niet veilig zijn'', zegt Van Vlimmeren.

,,Ze moeten, samen met de baas een parcours afleggen, met opdrachten op het gebied van coördinatie, behendigheid en zoekwerk. Daarmee kunnen ze punten verdienen. De baasjes of 'handlers' moeten vervolgens een aantal puzzels oplossen om Simon te kunnen bevrijden. Het draait vooral om het plezier'', vertelt ze.

Liefde voor honden

De hondenliefde spat ervan af in de grote hal. De Dog Escaperoom is voor álle honden, van jong tot oud'', zegt Jacqueline van Vlimmeren. ,,Maar vandaag zijn er toevallig allemaal honden die al veel ervaring hebben met agility of behendigheid.‘’

Zoals Shelly uit Goes die met haar hondje Ayo is gekomen. ,,Als je hond gewend is om samen kunstjes te doen, krijg je ontzettend veel gedaan. Dat lukt echt niet als je geen binding hebt'', legt ze uit.

De Essense Yannick Wouters is naar Dogs in Touch gekomen met een van haar vijf honden, de 8-jarige bordercollie Knoxx. Het duo vormt samen een geoliede machine. Knoxx snuffelt zich behendig een weg door het gevarieerde parcours. ,,Lie down'', commandeert Wouters en Knoxx ligt prompt op de mat. ,,Knoxx is bijziend, daarom richten we ons nu vooral op detectie en niet meer op agility. Knoxx is een van de eerste honden met een bril. Die draagt hij als we een boswandeling maken, dan bezeert hij zich niet.''

Annika de Jong uit Lepelstraat, met bordercolly Niylah, is ook al zo'n toegewijde hondenbezitster: ,,We trainen hier wekelijks in agility, maar we doen ook aan dogsurvival'', vertelt ze.

Een doorslaand succes