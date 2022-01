‘In deplorabele staat verkerende’ camping Mattenburg over zes weken op slot

Het restaurant en de bowlingbaan zijn per direct gesloten, aldus eigenaar Avoned in een brief aan de vaste standplaatshouders. Camping Mattenburg is in korte tijd overgegaan van eigenaar tot eigenaar. Eind vorig jaar kocht Avoned de camping aan de voet van molen De Assumburg op. Wellicht een kat in de zak, want nog geen maand later ziet directeur Arjan Voorwinden geen andere oplossing dat de tent acuut te sluiten.