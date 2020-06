In de vroege ochtend met 40 vrijwilligers reekalfjes redden: ‘Nooit verwacht dat ik dit zou doen’

,,Dit is fantastisch, zoveel mensen dat had ik niet durven dromen”, glundert de boswachter van Brabants Landschap die, nu het maaiseizoen op 15 juni begonnen is, heel wat hooiland moet afstruinen. Op zoek naar reekalfjes die zich vaak schuilhouden in het hoge gras en zo het slachtoffer dreigen te worden van het maaigeweld. ,,Normaal doen we dat met vier tot zes mensen, dus we zijn echt blij met alle hulp vandaag.”