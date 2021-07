In de val gelokt met een gruwelijke dood als gevolg: proces over ‘speciekuipmoord’ begint vandaag

Madese hoofdver­dach­te in groot cocaïne-onderzoek langer vast, wordt gezien als leider van twee criminele bendes

6 juli MADE/BREDA - De zes verdachten in het grote cocaïne-onderzoek die vorige maand in onder meer Made en Breda zijn opgepakt, blijven nog zeker drie maanden in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda besloten.