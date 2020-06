In de toekomst rijden alle Nederlanders elektrisch, maar wanneer?

West-Brabantse herinnerin­gen aan ‘Kralingen’

26 juni Dit weekend is het 50 jaar geleden dat het Holland Pop Festival plaatsvond in Kralingen. De Brabantse cameraman Theo van de Sande maakte de festivalfilm 'Stamping Ground', die opnieuw te zien is. En we spraken met drie West-Brabantse bezoekers van het festival.