In de rij met plannen voor huisvesting arbeidsmigranten: ‘ik doe niks wat Bergenaren niet willen’

TanteLoui­se vaccineert versneld verpleeg­huis­be­wo­ners, start al volgende week

13 januari BERGEN OP ZOOM - TanteLouise begint maandag of dinsdag versneld met de vaccinatie tegen het coronavirus van honderden verpleeghuisbewoners in haar tehuizen. Een beperkt aantal zorgorganisaties is door het ministerie van VWS uitgenodigd hiermee aan de slag te gaan. De Bergse instelling is er eentje van.