In de Ontmoetingswinkel kan iedereen zijn verhaal kwijt: ‘Ik denk niet dat er mensen zijn zonder rugtasje’

Bij de Ontmoetingswinkel in Steenbergen kun je tweedehands kleding kopen. In het pand is ook stichting de Ontmoetingswinkel gevestigd. Er is onderscheid tussen de winkel en de stichting, maar ze zijn sterk met elkaar verbonden. ,,De winkel maakt het laagdrempelig om binnen te stappen. Het is onopvallend. Nodig, want ik denk niet dat mensen in Steenbergen zomaar binnen zouden stappen bij de stichting. Je moet ze niet vergelijken met Rotterdam, waar mensen gewoon in een buurthuis gaan zitten. Een subtielere aanpak is nodig.”