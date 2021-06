In de Markiezaten wordt flink gebouwd: drie wooncomplexen met 110 appartementen

Bijzonder eerbetoon voor bijzonder mens: boek over Bergenaar Willem van Ham

3 juni DEN BOSCH - Zelf was hij uiterst bescheiden. Toch zou de Bergse archivaris en historicus Willem van Ham verguld zijn met het boek dat donderdag in Den Bosch over hem is gepresenteerd. Op de dag af een jaar na zijn overlijden. Commissaris van de Koning Ina Adema ontving het eerste exemplaar.