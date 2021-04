In de file voor een Big Mac? Straks niet meer bij Bergse McDrive

Verkocht: twee takken vliegtuig­fa­mi­lie Fokker naar nieuwe eigenaar: ‘Terug in Nederland­se handen’

31 maart HOOGERHEIDE - Fokker Services en Fokker Techniek in Hoogerheide, die vliegtuigen onderhouden en ombouwen, krijgen per 1 april een nieuwe eigenaar. De Nederlandse investeerder Panta Holdings neemt de bedrijven over van het Britse concern GKN Aerospace, inclusief de 280 werknemers.