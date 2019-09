In de Bergse volkswijk Fort/Zeekant delen de buren lief en leed

Adje Hopmans stond op de hoek van de Van der Spiegelstraat met haar spulletjes. ,,Ik sta hier voor de eerste keer. De sfeer is net als op Koningsdag. Iedereen helpt elkaar. Toen de bui viel hebben ze me geholpen bij het leggen van het dekzeil.”



Philip en Nelia Langenberg uit Steenbergen bieden veel spulletjes tegen billijke prijzen aan. ,,We hebben net als vorig jaar al best veel verkocht”, zegt Philip. ,,Maar we komen eigenlijk hier voor de gezelligheid.”



De rodeostier die in de Prinses Marijkestraat staat is net als het springkussen bij de jeugd zeer in trek. Slager Erik van der Borght staat naast de kraam van zijn schoonvader. Hij zegt zelf niets te verkopen, maar er te staan om met buurtbewoners te praten.