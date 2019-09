In de aanbieding: speeltuin Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Te koop: voor iemand met een goed idee en genoeg geld: het perceel van de speeltuin aan de Gertrudisboulevard in Bergen op Zoom. Die sluit binnenkort de deuren. De gemeente zet het terrein nu in de etalage. Het gaat om bijna een hectare grond.

Quote Wie heeft er een goed idee en genoeg geld? ,,Een prijs noemen we niet. Het gaat om een openbare aanbesteding. We zijn benieuwd wie er reageren, welke ideeën ze hebben voor die plek en wat ze willen betalen”, verduidelijkt woordvoerder Erwin Stander van de gemeente Bergen op Zoom.

Nu is het niet zo dat iedereen straks zomaar lukraak iets daar kan beginnen. De gemeente stelt wel dat ze op zoek is naar een ‘nieuw uniek concept dat past bij het karakter van de omgeving’. Uitdagend en onderscheidend. Dat zijn de termen die de gemeente er op plakt bij de aanbesteding. Die eindigt al op 10 oktober.

Uniek

Het terrein van de speeltuin schurkt aan tegen de Boulevard en de Binnenschelde, de plek waar de gemeente graag van alles ziet gebeuren wat met vrijetijdsbesteding heeft te maken. En dan liefst zo dat er niet alleen Bergenaren maar mensen uit de wijde omgeving op afkomen. ,,Een uniek concept voor de plek van de speeltuin kan de regionale aantrekkingskracht verder versterken”, zegt Stander over de aanbesteding van het perceel.

Sluiting

Van de speeltuin is inmiddels duidelijk dat die aan het einde van de herfstvakantie definitief de deuren sluit. De stichting die de speeltuin runde kwam vorig jaar in de financiële problemen, de gemeente nam uiteindelijk tijdelijk de voorziening over, maar trekt er volgende maand definitief de stekker uit.

Beweegtuin

Maar er komt wel wat voor de speeltuin in de plaats, benadrukt woordvoerder Stander van de gemeente. ,,De ruimte rond zwembad De Schelp wordt ingericht als beweegtuin voor jong en oud, dat noemen we Skills Garden.” Bedoeling is dat die nieuwe speeltoestellen volgend jaar ergens in april of mei al in gebruik genomen kunnen worden.

Volledig scherm Artist's impression van de Skills Garden die naast De Schelp komt te liggen © Kragten