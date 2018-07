In Bergen op Zoom zit er op een frikandel speciaal óók pindasaus...

Buurt furieus over huis vol ongedierte in Bergen op Zoom

21 juli BERGEN OP ZOOM - Muizen, blauwe vliegen en agressieve katten. Dat zijn de nieuwe bewoners van een huis aan de Oud-Borgvliet in Bergen op Zoom. Althans zo ver zichtbaar, want wat er precies afspeelt in het huis sinds de bewoonster is overleden, is voor iedereen een raadsel. Tot grote ergernis van de buren én verhuurder Stadlander.