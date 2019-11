In Bergen op Zoom worden cadeautjes geruild in plaats van gekocht

Kolder verdwijnt uit binnenstad Bergen op Zoom: ‘het was voor mij meer dan een winkel’

20:00 BERGEN OP ZOOM - 'Het gekke winkeltje', zo wordt Kolder ook wel genoemd onder de Bergse bevolking. Het vintagewinkeltje in de Steenbergsestraat dat inmiddels een begrip is in Bergen op Zoom. Vanaf eind december moet de stad het echter zonder doen, want eigenaresse Willeke Matthijs (29) vindt het tijd voor iets anders in haar leven. We spraken met de goedlachse Bergse over haar avonturen met de winkel.