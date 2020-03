In aangetroffen bestelbusje in Dinteloord zat 3000 liter drugsafval

Deze grote evenemen­ten op de Brabantse Wal gaan niet door

12:02 Het sloeg maandag in als een bom: álle evenementen tot en met 1 juni worden afgelast in verband met de coronacrisi. Zeker in zo'n ondernemende regio als de Brabantse Wal betekent dat heel veel afgelastingen in de normaal overvolle agenda's.