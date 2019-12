In 2020 zwemmen in De Schelp? Nog even geduld!

Sloop in voormalige Bergse V&D start in januari, gevels volgen later

30 december BERGEN OP ZOOM - Begin januari start het eerste sloopwerk in de voormalige V&D aan de Stationsstraat. De 45 appartementen die de BVR Groep in het pand wil realiseren, gaan in februari in de verkoop. Sloop en nieuwbouw van de gevels volgt later in 2020. De oplevering van het woongebouw, met winkels op de begane grond, wordt medio 2022 verwacht.