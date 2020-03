Impasse rond Ketrientje: ‘zet er tijdelijke bewoners in’

‘Sloop is ongewenst’

Volgens Dubbelaar heeft het Cuypersgenootschap voorstellen gedaan ‘om uit de impasse te komen’. De gemeente moet volgens hem de regie pakken. Want het huidige rapport waar de beslissing om toch te slopen is gebaseerd is in de ogen van het genootschap onvolledig. ,,De besluitvorming is vervolgens ook gedaan door een onvolledig college, zonder volwaardige wethouder monumentenzorg.”

Ook Paul Brooijmans van de Vereniging Behoud ‘t Ketrientje hekelt het onderzoek. ,,Het rapport bevat veel onwaarheden. Het gehele complex verkeert in een bouwkundig goede staat. Sloop en herbouw is onwenselijk en veroorzaakt veel materiaalverspilling. Renoveren en niets slopen is milieutechnisch en financieel het meest wenselijk”, zegt hij in een brief aan de gemeente. ,,Veel panden aan het Sint Catharinaplein zijn de afgelopen jaren prachtig gerenoveerd. Nu een beeldbepalende gevel slopen is misdadig. In de huidige staat heeft het complex vele mogelijkheden in zich zoals woningen voor kleinere huishoudens. Daar is vraag naar en het is betaalbaar.”