Impasse dreigt rond 't Ketrientje in Bergse binnenstad: 'Vermogen zusters niet te grabbel gooien'

BERGEN OP ZOOM - De herontwikkeling van zorgcomplex 't Ketrientje in de Bergse binnenstad dreigt ernstig vertraagd te worden door een zakelijk geschil tussen het congregatiebestuur van de zusters Franciscanessen en zorginstelling tanteLouise. De congregatie is nog steeds eigenaresse van enkele panden op de hoek met de Klaverstraat en eist voor overdracht aan tanteLouise een 'reële marktconforme prijs'.

,,Het vermogen van de zusters mag niet te grabbel gegooid worden'', aldus Eric Boerhout namens het congregatiebestuur. Dat is best bereid om de panden aan tanteLouise te verkopen, maar niet voor een appel en een ei. ,,Dit gaat over tonnen. De panden moeten eerst opnieuw getaxeerd worden. Vanwege dit grote belang heeft de congregatie zeker drie maanden geleden voorgesteld aan tanteLouise om de beider advocaten aan tafel te zetten. Sinds die tijd is het tamelijk stil. De congregatie heeft geen gloeiende haast, maar er zal toch helderheid moeten komen'', zegt Boerhout. Het gaat volgens hem om drie monumentale panden aan het Catharinaplein (grenzend aan het dichtgespijkerde complex) bij de Klaverstraat en een pand in de Klaverstraat. Twee zijn volledig eigendom van de zusters, de andere twee deels. Ze zijn in gebruik als anti-kraak.

Eén prijs

Punt is dat tanteLouise het gehele Ketrientje pas kan verkopen aan bouwbedrijf De Nijs-Soffers uit Hoogerheide als er een deal is met de congregatie over de vier panden. Bij de congregatie bestaat de indruk dat tanteLouise tegenover De Nijs-Soffers 'één bedrag' heeft genoemd; één verkoopprijs dus waar de panden van de zusters in zijn meegenomen, terwijl er geen overeenstemming was met de congregatie.

Half 2017 meldden tanteLouise en De Nijs-Soffers al dat er een deal was over 't Ketrientje. Dat was rond het afscheid van bestuurder Jef Pelgrims van tanteLouise die blij was dat hij de kwestie nog voor zijn vertrek geregeld had. Ontwikkelaar Bernard de Nijs wil 't Ketrientje omvormen tot een stadsparel met appartementen, mogelijk extra hotelbedden en zowel boven- als ondergronds parkeren. De kapel zou een vrijstaande plek krijgen.

Directeur bedrijfsvoering Tom van den Akker van tanteLouise bevestigt dat er nog geen getekende juridische overeenkomst ligt met De Nijs. Anders gezegd: het complex is nog steeds niet overgedragen. ,,Het is niet ongewoon dat dit tijd kost. Het is belangrijk dat er zekerheid is over toekomstige bestemmingen'', aldus Van den Akker die daar geen nadere toelichting op geeft. De Nijs zegt alleen dat er nog 'geen haar in de boter zit' en dat hij 'de tijd heeft'. Hij verwijst naar Conny Helder van de Raad van Bestuur van tanteLouise, opvolgster van Pelgrims. Zij laat weten dat het Ketrientje 'in principe verkocht is'.

Volledig scherm Het dichtgespijkerde Ketrientje is veel Bergenaren een doorn in het oog. © peter van trijen/het fotoburo

Geen bezwaar

Wethouder Patrick van der Velden weet dat de overdracht van het complex op zich laat wachten. Hij is duidelijk: zolang de verkoop aan De Nijs niet is bekrachtigd, gaat de gemeente niet praten met omwonenden. ,,Ik wil reeel met mensen kunnen praten.'' Van der Velden wacht dus af. Hij zegt wel dat de gemeente het geen bezwaar vindt als er uitsluitend woningbouw zou komen in 't Ketrientje. Na het afhaken van hotelier Frans Hazen als mogelijke investeerder zou het plan voor hotelbedden in 't Ketrientje op zijn gat liggen. ,,De provincie zal niet moeilijk doen als er meer woningen komen. Daar ligt geen beletsel, heb ik van gedeputeerde Erik van Merrienboer begrepen'', aldus Van der Velden.