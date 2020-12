Impact op samenleving te groot: Bergen haalt vaart uit bezuinigingen

poll Bewaakte fietsen­stal­lin­gen in Bergse centrum gaan op slot

8 december BERGEN OP ZOOM - De twee bewaakte fietsenstallingen in Bergen op Zoom gaan waarschijnlijk dicht. De Stichting Samen Werken stopt met het beheer van beide stallingen. De fietsenstalling aan de Sint Annastraat is op 23 december voor het laatst open; het is nog niet duidelijk wanneer de bewaakte stalling op het Pastoor Joorenplein sluit.