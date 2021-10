Imke en Eva zijn maatjes via het Buddyproject van HandicapNL: ‘Met haar is het leven een stuk leuker’

De zoon van Desirée wilde dood: ‘Alles draaide om Sven: dat hij opstond, wat at en iets deed’

21 oktober Wat als je kind een doodswens heeft? In haar boek vertelt Desirée Tonino (57) over haar worsteling als moeder van een depressieve en suïcidale zoon. ,,Ik ging de deur niet meer uit omdat ik bang was dat hij zichzelf wat aan zou doen. Ik had geen leven meer.”