Ilse en Walter van café de Markies nemen Hotel van Ee over: ‘De nieuwe hotspot van Bergen op Zoom’

,,We zoeken nog naar het beste concept”, vertelt Ilse. ,,Een tipje van de sluier willen we alvast wel oplichten: we beginnen met een algemene kaart maar in het najaar gaan we op de Aziatische tour. Fr-asian noemen we dat, een combinatie van Frans en Aziatisch. Na het diner gaan de tafels en stoelen aan de kant en draaien we lekkere clubmuziek. Hip en chic, heel anders dan de bestaande uitgaansgelegenheden in Bergen op Zoom. Want we willen geen collega’s in de wielen rijden.”



Voordat corona er was, was het altijd druk in de Markies, vertelt Ilse. ,,Overdag draaiden we dan als bruine kroeg, ‘s avonds als uitgaansbar met livemuziek of dj’s . Nu kunnen we de drukte verdelen. We maken er de nieuwe hotspot van Bergen op Zoom van.”