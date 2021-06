Illegale namaaksigaretten steeds meer in trek bij rokers

Opnieuw een super­slecht jaar voor de ansjovis: ‘Ze zijn er gewoon simpelweg niet’

23 juni BERGEN OP ZOOM - Opnieuw een slecht jaar voor de Bergse weervissers van de familie Van Dort. In de voorbije weken liet de ansjovis zich maar mondjesmaat vangen in de Oosterschelde. En dat was vorig jaar ook al het geval. ,,Dit heeft mijn vader in 65 jaar niet meegemaakt”, zegt Rian van Dort.