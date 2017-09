Illegaal sekshuis in Bergse woonwijk gesloten

'Reactie op stankklacht Woensdrecht is een lachertje'

27 september WOENSDRECHT - Een ernstige stankklacht die niet is doorgegeven of onderzocht omdat de melding buiten kantoortijd was gedaan: AKT-raadslid Ludo Bolders uit Woensdrecht is verbijsterd over een mail die hij kreeg van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).