Illegaal seksbedrijf in flat Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Voor de tweede keer in korte tijd heeft de gemeente Bergen op Zoom een einde gemaakt aan een seksbedrijf in een woning. Dit keer was dat in een appartement in een van de Heiningenflats.

,,Er is in oktober van dit jaar door de politie een controle uitgevoerd bij een appartement in een van de Heiningenflats. Daaruit is gebleken dat in de woning zonder vergunning een seksbedrijf werd uitgeoefend”, vertelt Erwin Stander, woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom.

Om er meteen aan toe te voegen: ,,Uiteraard is het zo dat dit soort controles niet zomaar uit de lucht komen vallen.” Aanleiding voor de controle aan de Heiningen was een advertentie die de politie aantrof op een sekswebsite. Daaruit bleek dat tegen betaling seksuele handelingen verricht werden in de woning in Bergen op Zoom.

Website

Saillant detail: de website waar dit seksbedrijf adverteerde was dezelfde als die van het seksbedrijf in de Koningin Julianastraat in de wijk Fort-Zeekant dat de politie eerder dit najaar op het spoor kwam.

Toen de politie de woning aan het Heiningen controleerde bleek er een vrouw aanwezig. Ze gaf toe ‘dat ze van het appartement gebruik maakte en dat ze daar als prostituee werkzaam was’, aldus gemeentewoordvoerder Stander.

Boete

,,Evenals onlangs al het geval was bij het pand in de Koningin Julianastraat was geen vergunning verleend voor het uitoefenen van een seksbedrijf”. En dat betekent volgens hem een overtreding van de algemene plaatselijke verordening (APV).