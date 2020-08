jong in...De 16-jarige Reno van Oijen uit Bergen op Zoom is geboren en getogen in De Heen, maar woont sinds een paar jaar in Bergen op Zoom. De jonge scheidsrechter bij de KNVB voelt zich inmiddels een echte Bergenaar.

Is het leuk om in Bergen op Zoom te wonen?

,,Ik woon zelf in het buitengebied. Daar is het lekker rustig. Toch ben je snel in de stad of in Steenbergen en Roosendaal. Ik zit overal een beetje in het midden, dat is wel fijn.”

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Reno van Oijen uit Bergen op Zoom.

Voel je je, ondanks dat je in het buitengebied woont, een echte Bergenaar?

,,Ja, eigenlijk wel. Ik zou liever in de gemeente Bergen op Zoom wonen dan in Roosendaal. Ik ben geboren in De Heen, daar heb ik de eerste veertien jaar van mijn leven gewoond. We wonen hier nog niet zo lang, maar ik voel me toch een Bergenaar. Hier had ik altijd vrienden in de buurt en ik ben meer betrokken bij Bergen dan bij De Heen. Ik vier ook graag Vastenavend.”

Het gaat financieel niet zo goed met Bergen op Zoom. Zou je het jammer vinden als er in de evenementen gesneden wordt?

,,Dat zou ik zeker jammer vinden. In Bergen op Zoom is altijd veel te doen, en de festivals en zo zijn leuk. Het biedt ontspanning voor de mensen en het hoort er echt bij. Het zou zonde zijn als dat verdwijnt.”

Wil je hier voor altijd blijven wonen?

,,Nee. Mijn ouders houden van de rust van het platteland, maar ik hou meer van de stad. Ik zou best naar Amsterdam willen gaan.”

Quote Een voetbalsta­di­on in Bergen op Zoom zou ik wel tof vinden Reno van Oijen

Waar chill je met je vrienden?

,,Meestal bij iemand thuis of op voetbalpleintjes. We gaan ook weleens uit in Bergen op Zoom, dan kan ik op de fiets.”

Je examenjaar komt eraan. Weet je al wat je daarna wil gaan doen?

,,Ik heb nog geen idee. Ik denk dat ik de sportrichting op wil, dat is het enige wat ik echt leuk vind. Al lijkt iets met evenementen me ook leuk. Het liefst zou ik sport en evenementen combineren.”

Zou je op kamers willen gaan?

,,Als de afstand niet te overbruggen is met het openbaar vervoer vind ik dat prima. Ik vind het ook niet erg om hier te blijven wonen.”

Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

Quote Voetbal vind ik het leukste wat er is Reno van Oijen ,,Een voetbalstadion zou ik hier wel tof vinden. Dat zou ik naast mijn huis wegzetten, haha. Nee hoor, ik denk dat Kijk in de Pot een betere plek is. Daar is een open veld met veel ruimte.”

Voetbal is wel je grote passie, hè?

,,Zeker. Ik ben erg ambitieus. Op zaterdagen fluit ik wedstrijden voor de KNVB en doordeweeks doe ik dat soms bij de jeugd van Ajax of Sparta. Voetbal vind ik het leukste wat er is, en ik ben graag scheidsrechter omdat het leuk is om de leiding te hebben over 22 spelers en de orde te moeten bewaren tijdens een wedstrijd. Ik voetbal al heel lang en ben eens wedstrijden gaan fluiten. De coördinator heeft me zo enthousiast gekregen om voor de KNVB te beginnen.”

Hoe zie je jouw toekomst voor je?

,,Ik denk dat ik altijd wedstrijden zal blijven fluiten. Ik blijf doorgaan zo lang het kan en wil er niet mee stoppen. Aangezien ik nog niet weet wat ik verder wil gaan doen, heb ik tenminste dat nog om op terug te vallen.”

Paspoort Reno van Oijen (16) Woont samen met: broers Remco en Carlo, zusje Charlotte, papa Stan en mama Adriënne

Huisdieren: hond Susie, haan Nugget, kip Kentucky

School: havo 5 aan ’t Rijks

Hobby’s: voetballen

Bijbaantje: Jumbo in Wouw en scheidsrechter bij de KNVB

Verliefd: nee