‘Ik sta thuis bekend als ‘de administratiedictator’’

Van 't Land‘Irene is van de administratie”, wordt regelmatig gezegd als er een factuur moet worden gemaakt of een bestelling wordt gedaan. Mijn vader had het al vroeg door: administratie is dodelijk saai en een toetsenbord was niet gemaakt voor zijn grote handen en vingers. Dus toen bleek dat ik sneller kon typen en beter brieven kon schrijven, had hij die taak razendsnel richting mij gedelegeerd.

Quote Er was een ongelukje gebeurd met de tractor. Niet één, maar twee ruiten waren gesneuveld... Irene Franken Dat ik toen mijn lot bezegelde voor de toekomst en inmiddels de hele administratie doe, daarvan had ik destijds helaas nog geen weet. Anders had ik hem vriendelijk bedankt en gevraagd een ander voor dit klusje te zoeken.

Volledig scherm Irene Franken. © Tonny Presser © 2018 Toen we na zijn overlijden het bedrijf zelf gingen runnen, was het een financieel moeilijk jaar. Sindsdien sta ik thuis bekend als ‘de administratiedictator’. Als iemand iets wil kopen, wordt dat in theorie democratisch besloten. Maar in de praktijk blijkt dat mijn familie een mogelijke aankoop vaak onderling al heeft besproken en onder elkaar is dan al besloten het te willen kopen. Vervolgens komen ze mij om goedkeuring vragen. Dat levert soms bijzondere momenten op.

Zo stond Jakko vorige week zaterdag opeens heel schuldig tegenover mij. Het was die dag lekker druk in de winkel, dus we waren blij met de omzet. En toen was daar Jakko met die blik in zijn ogen en Brina ernaast, als een soort Zwitserland (neutrale partij) om indien nodig de lieve vrede te bewaken. Er was een ongelukje gebeurd met de tractor. Niet één, maar twee ruiten waren gesneuveld... De eerste belandde heel ongelukkig op een snijbonenpaal en toen hij aankwam bij de schuur, bleek de andere volledig gebarsten. ‘Poef’, weg was de omzet van de afgelopen dagen.

Aangezien dit al ruit nummer vijf was in de afgelopen twee jaar en ik bij de vorige al had aangegeven dat we ze niet blijven vervangen, was mijn reactie dat we voorlopig maar even moesten rijden zonder ruit. Daarop antwoordde Jakko: ,,Dat dacht ik al.”

Nu kunnen er twee dingen gebeuren. Of hij heeft stiekem reeds twee nieuwe ruiten voor de tractor besteld en de factuur verschijnt binnenkort als vanzelf plots in mijn mailbox. Óf Jakko laat mij deze winter express in die tractor met ontbrekende ruiten rijden, waardoor ik het zo gruwelijk koud krijg, dat ik Jakko bibberend ga vragen die ruiten alsnog te bestellen...