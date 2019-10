Ik ken mijn buren alleen van gezicht

geef uw meningOns land werd eerder deze week opgeschrikt door de vondst van een vader en zes kinderen in een afgelegen boerderij in het Drentse Ruinerwold. Het gezin zat er al negen jaar opgesloten. De vondst roept vele vragen op.

Werden vader en kinderen er gedwongen vastgehouden? Wie zijn zij eigenlijk? En heeft de omgeving echt nooit door gehad wat zich in de afgelegen boerderij afspeelde? Het zet jezelf ook even op scherp: weet ik eigenlijk wel wie er zoal om mij heen wonen?

Beter een goede buur dan een verre vriend is een bekend gezegde. Maar in een maatschappij waarin het individu steeds meer centraal staat, kun je je soms afvragen in hoeverre dat vandaag de dag nog opgaat. Ons drukke leven slorpt zoveel tijd op, dat we amper meer stilstaan bij de mensen die letterlijk het dichtst bij ons wonen. We nemen niet meer de tijd elkaar beter te leren kennen.

De behoefte is er niet. Maar die afstandelijkheid leidt soms tot tragische gebeurtenissen, zoals afgelopen week in Ruinerwold. Nu ging het daar om een afgelegen boerderij, maar ook in flats waar mensen bovenop elkaar wonen, gaat het soms mis omdat er geen enkele sociale controle is. Men kent elkaar niet.

