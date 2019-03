‘Ik heb vroeger slechts een zomer niet op ons bedrijf gewerkt en ontdekte al snel de nadelen’

Afgelopen week heb ik al kalk gestrooid, om ervoor te zorgen dat de grond niet verzuurt. De komende week moet ik tussen de buien door de bemesting regelen. We strooien een organisch-minerale meststof, zodat de voedingstoffen niet zo snel uitspoelen. Maar aangezien er de afgelopen week gesnoeid is, moest eerst al het snoeihout versnipperd worden. Anders kunnen we überhaupt niet door de boomgaarden rijden.

Dus afgelopen zaterdag reed ik met een versnipperaar achter de tractor rondjes door de boomgaarden in een mooi waterig zonnetje, terwijl er de hele dag regen was voorspeld. Mijn moeder en nichtjes waren het snoeihout naar het midden van de rijen aan het harken, zodat het versnipperd kon worden. Mijn broer was ondertussen bezig een rommelhoekje op te ruimen met zijn graafmachine, een neefje was aan het ploegen, een ander neefje was aan het verven en mijn zus paste op alle kleine kinderen, terwijl ze de administratie deed.

Toen ik klein was, vond ik het ook al zo gezellig als er veel drukte was op het bedrijf. Het bracht voor ons ook het voordeel mee, dat we nooit op zoek hoefden naar een vakantiebaantje. Ik heb ooit één ander vakantiebaantje gehad, maar ik had al snel door dat daar een enorm nadeel aan vast zat... Als we bij ons op het bedrijf werkten als het warm was en hoogtij op de Oesterdam, werd snel alles dichtgegooid voor een verfrissende duik in de Oosterschelde. Heerlijk vond ik dat altijd! Maar als het warm was bij mijn andere baantje, mocht ik niet weg en hoorde ik 's avonds thuis van de rest dat ze nog lekker waren gaan zwemmen. Ik heb dat andere baantje maar één zomer volgehouden, daarna ging ik snel weer bij mijn vader aan de slag!