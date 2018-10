'Ik handig? Soms zou ik willen dat ik beter had opgelet'

Het was eigenlijk niet eens zo moeilijk. Gewoon goed opletten dat je de juiste schroefjes in de juiste gaatjes schroeft. Wat het moeilijker maakte dan het in elkaar zetten van bijvoorbeeld een kast, was dat er een gat in het keukenblad gezaagd moest worden voor de wasbak en dat het water en de afvoer aangesloten moesten worden. Toen ik eenmaal klaar was en alles werkte, was ik best een beetje trots op mezelf.