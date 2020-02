‘Ik douche al paar jaar met koud water, het went’

Dweilen in stads­schuur in Bergen op Zoom blijft succes

15:45 BERGEN OP ZOOM - Het is dweilband Leutig Spul gelukt: de felbegeerde Tante Door wisseltrofee in wacht slepen. Tijdens de 26e editie van de Dubbelstrietpereet in de stadsschuur van bouwclub De Krabbeklutsers wonnen zij de muzikale strijd van DB Wellek, Tutters & belle, Wa d'n Uisouwe en Agge T'is Wist.