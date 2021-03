‘Ik doe niet aan naming en shaming van Klaas Otto’, eis vrijspraak is een trendbreuk

De aanklager had al een aantal keer tijdens de zitting aangegeven dat hij er als magistraat staat en dus neutraal naar een dossier kijkt. Er werden zelfs opzichtig grapjes gemaakt. Hoe anders was de sfeer met de beginjaren van de vervolging van generaal Klaas Otto. Toen Greetje Bos – tegenwoordig wethouder in Breda – nog officier van justitie was, was de sfeer in de zaal soms ronduit vijandig.