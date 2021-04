IJzers in het vet, skeelers uit de kast: in deze Facebookgroep vind je alles over skeeleren

Of de groep voor de absolute beginner de juiste groep is? Ja en nee. Het is een hele hoop informatie om in een keer over je heen te krijgen. Aan de andere kant zijn er altijd wel mensen die op ‘simpele’ vragen antwoord geven. Daarnaast zijn er ook instructievideo’s te vinden. Veel posts lijken echter afkomstig van mensen die al een tijdje skeeleren. Wanneer het gaat over te kiezen materiaal volgt over het algemeen een zeer uitgebreid antwoord. Over de beste skates voor bepaald type terrein of afstand en over de beste wieltjes.