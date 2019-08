IJsje met agent in Bergen op Zoom om alle vragen te stellen

BERGEN OP ZOOM - Van klachten over geluidsoverlast tot hoe je politieagent wordt. De agenten in het McDonald's-filiaal aan de Boulevard in Bergen op Zoom krijgen de meest uiteenlopende vragen voorgeschoteld. Dat gebeurt tijdens icecream with a cop (IJsje met een agent). Een zomerse variant op Coffee with a Cop dat enkele jaren geleden is over komen waaien uit Amerika.

De ijsvariant is uniek in Nederland en moet op een laagdrempelige manier jeugd, maar ook volwassenen, in contact brengen met de politie. Trekt de eerste editie een maand geleden nog twintig man. Woensdagmiddag komt het spreekuur bij McDonalds wat moeizaam op gang.

Pesten

Volgens agent Jordy Ellerkamp lopen de vragen die hij en zijn collega Jordi van den Boom krijgen sterk uiteen. ,,Van het soort wapen dat we dragen tot welke opleidingsroute we hebben gevolgd. Maar ook wat je kunt doen tegen pesten. Die vraag krijgen we regelmatig van jongeren."

En dan schuiven de moeders Anuschka Bruin en Marion den Boer uit Tuinwijk aan tafel. Ze willen van de politie weten hoe je omgaat met geluidsoverlast. ,,Dat is heel moeilijk te constateren", zegt agent Jordi van den Boom. ,,Dan moeten we een keer komen luisteren. We geven de melding door aan onze wijkagent."

Hoe kun je werken bij de politie?

Even later zitten Kim Claerhoudt (14) en Meredith Franken (20) aan tafel. De meiden willen weten hoe je bij de politie aan de slag kunt. Dat hangt volgens Van den Boom volledig af van wat je wilt doen bij de politie. Kim ziet een toekomst bij de forensische dienst voor zich. Meredith ziet wel wat in het werk als agent.