IJsbanen kijken terug op goed schaatsjaar

BERGEN OP ZOOM/STEENBERGEN/HOOGERHEIDE - 'Uitstekend', 'supergoed' en 'heel fijn verlopen'. De ijsbanen in Bergen op Zoom, Hoogerheide en Steenbergen kijken terug op een goed verlopen schaatsseizoen en zeggen alle drie volgend jaar weer van de partij te zijn. Zondag was is de laatste dag dat ze schaatsbanen open zijn.

Het is inmiddels een traditie, zegt Wim van Poppelen van StaBoz over de twintigste editie van de ijsbaan in Bergen op Zoom. "We hebben vanavond (zondag, red.) nog een afsluitend orkest van Rue d'Anvers om het te vieren en dan kunnen we terugkijken op een hele mooie periode. Afgelopen donderdag vierden we ons twintigjarig bestaan met een feestavond, dat was een zeer leuke avond." Vorig jaar kwamen er zo'n 35.000 bezoekers naar de ijsbaan, volgens Van Poppelen waren dat er deze keer ongeveer net zoveel.

Hoogerheide

De ijsbaan in Hoogerheide trekt ieder jaar duizenden bezoekers, volgens Bram Beening van stichting Evenementenplein Hoogerheide waren dat er dit jaar 'zeker zoveel, zo niet meer'. "We hebben dit jaar alleen al vijftiendhonderd schoolkinderen uit de regio gekregen, nu ook uit Zeeland, zoals Rilland."

Ook deze baan had iets te vieren dit jaar, namelijk de tiende editie. "We hebben een dag gratis schaatsen voor iedereen gehouden, vanavond (zondag, red.) doen we nog iets voor alle schaatsmeesters. Precies wat zeg ik nog niet, dat blijft nog even een verrassing. Maar we gaan ze nog wel bedanken voor hun inzet de afgelopen tien jaar."

Steenbergen

De jongste ijsbaan van de regio, die in Steenbergen die dit jaar voor de derde keer op de Markt staat, wilde dit jaar meer dan alleen een ijsbaan zijn. Kees de Bruin van stichting IJsfestijn zegt dat de extra activiteiten eraan hebben bijgedragen dat dit jaar 'uitstekend' is verlopen. "Op basis van de bezoekersaantallen zijn we van plan volgend jaar nieuwe, leuke ideeën te doen. Zo gaan we vanavond ijshockey spelen met vrijwilligers om te kijken hoe de baan zich houdt."