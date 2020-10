Iets verdachts? Meld het anoniem: ‘Hé, hier dragen ze wel erg veel aceton binnen’

,,Om een eind te maken aan alle misstanden moeten we de nodige meldingen krijgen waar de politie mee aan de slag kan. Dus dienen we met zijn allen onze ogen en oren open te houden”, zegt de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen.

,,Dus vermoed je dat het niet pluis is bij de buren? Denk je: ‘Hé, hier wordt wel heel veel aceton naar binnen gedragen’? Of zie je vaak erg grote auto’s bij een pand waarvan de rolluiken altijd dicht zijn? Geef het door.”

Onafhankelijk, veilig meldpunt

Dat kan telefonisch (0800-7000), of per mail (meldmisdaadanoniem.nl). ,,Dat meldpunt is onafhankelijk van de politie, je bericht komt onherkenbaar binnen in een beveiligde omgeving”, benadrukt Adriaansen. ,,Dat moet de drempel om iets te melden verlagen. We willen voorkomen dat burgers uit angst hun mond houden.”

De meldingscampagne via posters, flyers, banners , website en sociale media van politiedistrict De Markiezaten, waartoe naast Woensdrecht ook Steenbergen, Bergen op Zoom, Tholen, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk en Halderberge behoren, is in deze regio geen overbodige luxe.

Drugsboot en martelcontainer

Te denken valt aan de drugsboot bij Moerdijk of de truck met 22 vaten drugsafval die in 2019 bij een basisschool in Woensdrecht werden gevonden, de stankoverlast die in juni naar een drugslab in Bergen op Zoom leidde of de recente vondst van een martelcontainer bij Wouwse Plantage.

Alert bij rare geur of contante huur

Volgens Adriaansen kunnen ook kleine signalen de moeite van het melden waard zijn, bijvoorbeeld een aparte geur, jerrycans of opvallend gedrag, zoals huurders die zich niet identificeren en contant willen betalen. ,,Waar rook is, is vaak ook vuur.”