Iedereen moet kunnen sporten in Woensdrecht: 'Meer aandacht voor dat geldpotje'

De ruim honderd deelnemers schreven zich in voor verschillende wandel en hardlooproutes. En dat voor 2,50 euro per persoon. Het inschrijfgeld gaat in zijn geheel naar de aanpak van armoede in de gemeente Woensdrecht. Het moet er voor zorgen dat meer 18-plussers en volwassenen kunnen sporten.

Geldpotje

'Goede voorbeeld'

Wmo-wethouder en sportfanaat Lars van der Beek deed ook mee aan de bootcamp. Vijf kilometer hardlopen met tussendoor oefeningen. Hij is enthousiast over het initiatief van de Sportchallenge. ,,Ik moet het goede voorbeeld geven.'' Hij rekende de deelnemers voor dat er in Woensdrecht 920 gezinnen zijn die op of onder de armoedegrens leven. ,,Daar doen we het voor'', riep hij voor de start van de challenge.

Nieuw dit jaar was een wandelroute van 2,5 kilometer over verharde weg in een rustig tempo. Die route was er speciaal voor diabetes- en COPD-patiënten. Frans van Laarhoven uit Putte is een van de CDOP-patiënten die mee wandelt. ,,Meer beweging geeft je wat meer lucht'', zegt hij. De wandelaars met de longaandoeningen deden mee onder leiding van fysiotherapeut Mario Rammeloo van Fysio Faster. ,,Deze wandeling is de kick off van en sportprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor mensen met CDOP'', legt Rammeloo uit. Initiatief hiervoor was afkomstig van Jack Jansens die vindt dat iedereen in de gemeente Woensdrecht de kans moet krijgen om te gaan sporten.